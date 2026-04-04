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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Jalgadele ja kehale
Masseeriva otsakuga
Nautige siledat nahka, mis kestab. Epilaator vabastada teid karvaeemalduse rutiinist kuni 4-nädalaks.
Nautige selle armsa epilaatoriga lihtsat ja ülisujuvat epileerimist kodus. See püüab kinni sama lühikesed karvad kui vahagi, ilma salongikülastuste ja segadust tekitamata. Päriselt.
Ühekordne ost paberipõhises pakendis, ilma patareideta ja 50% ulatuses ringlussevõetud materjalidest valmistatud käepidemega – selle epilaatoriga püüdleme minimaalse keskkonnamõju poole.
4.8
5-st
131
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Tomek Rakiej
04/04/2026
Polska
Depilator philips 2000 s e r i e s
Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Tomas Rakiej
03/04/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
golarka
super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
JoannaP-S
09/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super produkt.
Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.
Positiivsed omadused
Same +++
Negatiivsed omadused
W tym modelu brakuje mi tylko światełka
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
87% on sama meelt, koduskasutuse test Holllandis, n = 28, 2024.