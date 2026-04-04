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  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv

Epilator Series 2000Juhtmega epilaator

BRE227/00

4.8
| (131) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Õrn ja sujuv
Avastage kestvate tulemustega karvaeemaldus, mis on teie naha vastu õrn, ja öelge tere kuni 28 päeva kestvale siledusele. Me teame, et epileerimine võib olla hirmutav. Kuid regulaarsel kasutamisel muutub see vähem valusaks!*
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Leebe sinu ja su naha vastu

Õrn ja sujuv

  • Jalgadele ja kehale

  • Masseeriva otsakuga

Kuni 4 nädalat siledat nahka

Kuni 4 nädalat siledat nahka

Nautige siledat nahka, mis kestab. Epilaator vabastada teid karvaeemalduse rutiinist kuni 4-nädalaks.

Lihtsamast lihtsam epileerimine

Lihtsamast lihtsam epileerimine

Nautige selle armsa epilaatoriga lihtsat ja ülisujuvat epileerimist kodus. See püüab kinni sama lühikesed karvad kui vahagi, ilma salongikülastuste ja segadust tekitamata. Päriselt.

Kestlik siledus

Kestlik siledus

Ühekordne ost paberipõhises pakendis, ilma patareideta ja 50% ulatuses ringlussevõetud materjalidest valmistatud käepidemega – selle epilaatoriga püüdleme minimaalse keskkonnamõju poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

131

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3

04/04/2026

Polska

Polska

Depilator philips 2000 s e r i e s

Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

03/04/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

golarka

super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

09/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super produkt.

Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.

Positiivsed omadused

Same +++

Negatiivsed omadused

W tym modelu brakuje mi tylko światełka

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

See arvustus tehti tootele Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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