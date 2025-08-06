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  • Õrn ja sujuv
  • Õrn ja sujuv
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  • Õrn ja sujuv

Epilator Series 4000Juhtmega epilaator

BRE247/00

4.8
| (91) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Õrn ja sujuv
Avastage kestvate tulemustega karvaeemaldus, mis on teie naha vastu õrn, ja öelge tere kuni 28 päeva kestvale siledusele. Me teame, et epileerimine võib olla hirmutav. Kuid regulaarsel kasutamisel muutub see vähem valusaks!*
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Leebe sinu ja su naha vastu

Õrn ja sujuv

  • Kehale ja tundlikele piirkondadele

  • LED-tulega

  • +4 tarvikut

  • Epileerige, raseerige ja koorige

Kuni 4 nädalat siledat nahka

Kuni 4 nädalat siledat nahka

Nautige siledat nahka, mis kestab. Epilaator vabastada teid karvaeemalduse rutiinist kuni 4-nädalaks.

Imelihtne karvaeemaldus

Imelihtne karvaeemaldus

Selle armsa epilaatoriga saate seda teha kodus lihtsalt ja ülisujuvalt. See püüab kinni niisama lühikesed karvad kui vahaga eemaldades – ei mingeid tülikaid salongikülastusi ega segadust. Päriselt!

Kauakestev siledus

Kauakestev siledus

Ühekordne ost paberipõhises pakendis, ilma patareideta ja käepide, mis on 50% ulatuses valmistatud ringlussevõetud materjalidest – see epilaator on loodud eesmärgiga tekitada minimaalset keskkonnamõju.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

91

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Positiivsed omadused

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Negatiivsed omadused

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

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23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Positiivsed omadused

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Negatiivsed omadused

nie zauważyłam

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12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Positiivsed omadused

Łatwość w użyciu, dokładność

Negatiivsed omadused

Brak

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