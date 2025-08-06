Depilator Philips BRE247/00 z serii 4000 to solidne i przystępne cenowo urządzenie dla osób, które szukają skutecznego sposobu na długotrwałe usunięcie owłosienia. Jest zasilany sieciowo, co eliminuje konieczność ładowania baterii, a jego kompaktowy rozmiar oraz antypoślizgowy uchwyt sprawiają, że jest wygodny w użyciu zarówno w domu, jak i w podróży. notino.pl +2 wizaz.pl +2 notino.pl +2 philips.pl Zalety: Skuteczność: Depilator usuwa nawet bardzo krótkie włoski, zapewniając gładką skórę do 4 tygodni. Nasadka masująca: Idealna dla początkujących, pomaga złagodzić dyskomfort związany z depilacją. Światło LED: Ułatwia dostrzeżenie i usunięcie najdrobniejszych włosków. Ekologiczny design: Uchwyt wykonany w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, opakowanie papierowe, brak baterii. Bogaty zestaw akcesoriów: W zestawie znajduje się etui, szczoteczka do czyszczenia, rękawica złuszczająca, głowica goląca z nasadką grzebieniową oraz system masujący. philips.pl Wady: Głośność: Urządzenie może być dość głośne podczas pracy, co dla niektórych użytkowników może być uciążliwe. Brak zasilania bezprzewodowego: Zasilanie wyłącznie sieciowe ogranicza mobilność i możliwość używania w miejscach bez dostępu do gniazdka. Podsumowanie: Philips Philips Epilator Series 4000 BRE247/00 to solidny wybór dla osób szukających skutecznego i niedrogiego depilatora do domowego użytku. Urządzenie działa przewodowo, co oznacza, że nie trzeba go ładować, choć może to być też pewnym ograniczeniem, jeśli zależy nam na pełnej mobilności. Depilator dobrze leży w dłoni, jest poręczny i lekki, a antypoślizgowy uchwyt ułatwia jego obsługę. Podczas pracy usuwa nawet bardzo krótkie włoski i zapewnia gładkość skóry na kilka tygodni. Wbudowane światło LED pomaga dostrzec nawet najdrobniejsze włoski, co zwiększa dokładność depilacji. Urządzenie wyposażone jest w nasadkę masującą, która łagodzi uczucie dyskomfortu, co jest szczególnie pomocne dla osób zaczynających swoją przygodę z depilatorem. Do zestawu dołączono też praktyczne akcesoria, takie jak głowica goląca, nasadka grzebieniowa, szczoteczka do czyszczenia i rękawica złuszczająca, które zwiększają funkcjonalność urządzenia. Na uwagę zasługuje także ekologiczne podejście marki – uchwyt urządzenia wykonany jest w połowie z materiałów z recyklingu, a opakowanie nie zawiera plastiku. Jedyną większą wadą, jaką zauważyłam, jest stosunkowo głośna praca depilatora, co może być uciążliwe przy dłuższym użytkowaniu. Podsumowując, Philips BRE247/00 to dobry, przystępny cenowo depilator, który łączy skuteczność z prostotą obsługi i dodatkowymi funkcjami zwiększającymi komfort. Mimo niewielkich wad, spełnia swoje zadanie bardzo dobrze i można go śmiało polecić, zwłaszcza początkującym użytkowniczkom.