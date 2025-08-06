30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Kehale ja tundlikele piirkondadele
LED-tulega
+4 tarvikut
Epileerige, raseerige ja koorige
Nautige siledat nahka, mis kestab. Epilaator vabastada teid karvaeemalduse rutiinist kuni 4-nädalaks.
Selle armsa epilaatoriga saate seda teha kodus lihtsalt ja ülisujuvalt. See püüab kinni niisama lühikesed karvad kui vahaga eemaldades – ei mingeid tülikaid salongikülastusi ega segadust. Päriselt!
Ühekordne ost paberipõhises pakendis, ilma patareideta ja käepide, mis on 50% ulatuses valmistatud ringlussevõetud materjalidest – see epilaator on loodud eesmärgiga tekitada minimaalset keskkonnamõju.
4.8
5-st
91
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Kampaania osa
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Positiivsed omadused
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Negatiivsed omadused
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Kampaania osa
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Positiivsed omadused
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Negatiivsed omadused
nie zauważyłam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Kampaania osa
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Positiivsed omadused
Łatwość w użyciu, dokładność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
87% on sama meelt, koduskasutuse test Holllandis, n = 28, 2024.