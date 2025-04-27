30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Opti-valgusega
Jalgade ja tundlike piirkondade jaoks
+ 7 tarvikut
Tõhus epileerimissüsteem jätab teie naha nädalateks siledaks ja tüükavabaks
Ainulaadne sisseehitatud valgus muudab peenikesed karvad paremini nähtavaks ja epileerimise tõhusamaks.
Kaks kiiruseseadet, mis eemaldavad nii peenemaid kui ka paksemaid karvu, tagades personaalsema karvaeemalduse.
4.7
5-st
324
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
em. ja
27/04/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Tylko ten!
To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
AsiaBa
01/07/2024
Polska
;)
Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
ana1777
10/11/2022
Polska
uwielbiam!
Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo