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Tootmine lõpetatud
BRE610/00
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Jalgadele, kehale ja näole
1 tarvik
Juhtmeta ja laetav
S-kujuline käepide
Ergonoomilist käepidet on lihtne käes hoida ja selle abil seadet kõikidesse kehapiirkondadesse juhtida ja suunata.
Meie epileerimisotsak on tehtud ainulaadsest tugevast keraamilisest materjalist, mis haarab ka peened karvad kindlalt kaasa.
Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.
Auhinnad
3.3
5-st
31
Auhinnad
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro