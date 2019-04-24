TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu

Tootmine lõpetatud

Satinelle AdvancedMärg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE610/00

3.3
| (31) Auhinnad

1 auhind

Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
S-kujuline käepide lihtsustab kasutamist kogu kehal. Kõige laiem otsak koos keraamiliste ketastega epileerib nahalähedaselt ka peenemaid karvu, tagades kiired ja kauakestvad tulemused. Üks märjalt või kuivalt kasutatav tarvik.
Kuva kõik eelised
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Lihtne suunata, kauakestvad tulemused lihtsa vaevaga

Haarab kindlalt ka peenemaid karvu

  • Jalgadele, kehale ja näole

  • 1 tarvik

  • Juhtmeta ja laetav

  • S-kujuline käepide

S-kujuline käepide lihtsaks kasutamiseks kõikides kehapiirkondades

Ergonoomilist käepidet on lihtne käes hoida ja selle abil seadet kõikidesse kehapiirkondadesse juhtida ja suunata.

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Meie epileerimisotsak on tehtud ainulaadsest tugevast keraamilisest materjalist, mis haarab ka peened karvad kindlalt kaasa.

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.3

5-st

31

Auhinnad

2

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.