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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Jalgadele, kehale ja näole
5 tarvikut
Juhtmeta ja laetav
S-kujuline käepide
Ergonoomilist käepidet on lihtne käes hoida ja selle abil seadet kõikidesse kehapiirkondadesse juhtida ja suunata.
Meie epileerimisotsak on tehtud ainulaadsest tugevast keraamilisest materjalist, mis haarab ka peened karvad kindlalt kaasa.
Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.
Auhinnad
4.6
5-st
45
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
inka92
09/07/2019
Latvija
Labs
Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Positiivsed omadused
Dokładny, dobrze goli
Negatiivsed omadused
Głośny
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
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See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro