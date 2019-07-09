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  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
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  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
  • Haarab kindlalt ka peenemaid karvu

Tootmine lõpetatud

Satinelle AdvancedMärg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE630/00

4.6
| (45) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Haarab kindlalt ka peenemaid karvu
S-kujuline käepide lihtsustab kasutamist kogu kehal. Kõige laiem otsak koos keraamiliste ketastega epileerib nahalähedaselt ka peenemaid karvu, tagades kiired ja kauakestvad tulemused. Viis märjalt või kuivalt kasutatavat tarvikut tagavad isikupärase iluhoolduse.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Lihtne suunata, kauakestvad tulemused lihtsa vaevaga

Haarab kindlalt ka peenemaid karvu

  • Jalgadele, kehale ja näole

  • 5 tarvikut

  • Juhtmeta ja laetav

  • S-kujuline käepide

S-kujuline käepide lihtsaks kasutamiseks kõikides kehapiirkondades

Ergonoomilist käepidet on lihtne käes hoida ja selle abil seadet kõikidesse kehapiirkondadesse juhtida ja suunata.

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Meie epileerimisotsak on tehtud ainulaadsest tugevast keraamilisest materjalist, mis haarab ka peened karvad kindlalt kaasa.

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

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4.6

5-st

45

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

09/07/2019

Latvija

Latvija

Labs

Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Positiivsed omadused

Dokładny, dobrze goli

Negatiivsed omadused

Głośny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.