Varem sai kasutatud juhtmega, epilaatorit mis oli ebamugav ja ka valulikum kui antud toode. Lisaks on uuel tootel valgustsus mis on suureks plussiks.Nähooldus toode on samuti mugav ja puhastab nahka õrnalt samas masserides, koheselt on tunda värsksust ja puhtust.