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  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
  • Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.

Epilator 9000 seeriaJuhtmeta epilaator; Wet & Dry

BRE719/00

5
| (142) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.
Meie kõige tõhusam epilaator sileda naha saavutamiseks. Tutvustame maailma esimest epilaatorit ProGuide tehnoloogiaga, mis tagab tänu 360° nähtavusele tõhusa ja õrna epileerimise. Rohkem kui vaid epilaator: Teie kõik-ühes karvaeemaldus- ja kehahoolduskomplekt.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Sile nahk kuni 4 nädalat

Tõhus karvaeemaldus. Õrn hooldus.

  • Märg- ja kuivkasutus

  • Jalgadele, kehale ja bikiinipiirkonnale

  • Rohkem kui vaid epilaator

  • 8 tarvikut

Sile nahk kuni 4 nädalat

Sile nahk kuni 4 nädalat

Nautige karvaeemaldusrutiini puudumist. Ei mingit karvade kasvamise ootamist: eemaldab 3x lühemad karvad kui vahatamine.

ProGuide. Vähem valu, veelgi mugavam nahal*

ProGuide. Vähem valu, veelgi mugavam nahal*

Maailma esimene ProGuide 360° nähtavusega epilaator tagab tõhusad ja õrnad tulemused. ProGuide tagab õige 75° epileerimisnurga parimateks tulemusteks ja hoiab naha mugavaks epileerimiseks pingul. 360° LED-valguse eest ei jää varju ükski karv.

Tõhus ja kiire. LED-valgus. Märka. Eemalda

Tõhus ja kiire. LED-valgus. Märka. Eemalda

Double Action tehnoloogia tagab tõhusad ja kiired tulemused. Keraamilised pintsetid eemaldavad ka kõige lühema karva. Pintsetid suudavad haarata ja eemaldada isegi kuni 0,5 mm pikkused karvad. Te ei pea pintsette kokku pressima. Lihtsalt libistage üle naha. Integreeritud LED-valguse eest ei jää peitu ükski karv. Mõlemad sääred saavad kõigest kuue minutiga siledaks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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5.0

5-st

142

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

30/07/2026

Polska

Polska

Posiada doskonale funkcje

Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

22/07/2026

Polska

Polska

Skuteczny sprzęt

Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

20/07/2026

Polska

Polska

Ułatwia życie.

Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

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Lahtiütlused

  1. võrreldes ProGuide’ita tootega.

  2. 2-aastase garantiiga.