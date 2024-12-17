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  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
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  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal
  • Võimas epileerimine. Õrn nahal

Tootmine lõpetatud

Epilator Series 8000Märg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE730/10

4.6
| (733) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Võimas epileerimine. Õrn nahal
Philipsi epilaatorite seeria 8000: maailma esimesed keraamiliste pintsettidega epilaatorid mugavama epileerimise jaoks. Püüab kahetoimelise tehnoloogia abil kinni isegi kõige lühemad karvad, selleks et nädalateks siledaks jääda.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Sile nahk kuni 4 nädalat

Võimas epileerimine. Õrn nahal

  • Säärtele, kehale ja jalgadele

  • Juhtmeta kasutamine

  • + 7 tarvikut

Kahetoimeline tehnoloogia tagab sileda naha nädalateks

Kahetoimeline tehnoloogia tagab sileda naha nädalateks

Kahetoimeline tehnoloogia sünkroonib pikad keraamilised pintsetipaarid pideva tegevuse ajal, et tagada kindel haare ja eemaldada isegi 0,5 mm pikkused karvad. Lai epileerimisotsak koos 50% pikemate pintsetipaaridega eemaldab korraga rohkem karvu*. Nautige järgmiste nädalate jooksul siledat nahka ja murevaba elu.

Meie kiireim epilaator

Meie kiireim epilaator

Eemaldab ühe liigutusega rohkem karvu tänu laiale epilaatoripeale ja 50% pikematele pintsettidele.*

32 keraamilist hüpoallergeenset pintsetipaari õrna hoolduse jaoks

32 keraamilist hüpoallergeenset pintsetipaari õrna hoolduse jaoks

32 keraamilist pintsetipaari, mis on tehtud hüpoallergeensest materjalist mugava hoolduse jaoks. Need libisevad hõlpsasti üle teie naha, vähem hõõrdudes ja nahaga rohkem kokku puutudes*. Tunduvad naha peal suurepärased, ütlevad 91% naistest**.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

733

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

17/12/2024

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Efektīvi un kvalitatīvi

Ļoti kvalitatīvs epilators, lieliska funkcionalitāte, ērts lietošanai. Patīk daudzie uzgaļi papildus funkcijām. Pirms tam lietoju Braun SilkEpil, mans jaunais Philips to noteikti pārspēj

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See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

10/01/2023

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Lielisks!

Ļoti labas kvalitātes, daudzfunkcionāls un lielisks rezultāts.

Positiivsed omadused

Skaistumam un labsajūtai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

18/07/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Atsauksme par epilatoru

Esmu savam epilatoram izmantojusi tikai 2 uzgaļus līdz šim - epilācijai un skūšanās uzgali. Epilators strādā izcili - tiek izrauti visi matiņi, pat vissīkākie, tāpat man ļoti palīdz epilatora uzgalī iebūvētā gaismiņa. Pateicoties tai tiešām neviens mats nepaliek nepamanīts. Citreiz, kad ilgāku laiku darbojas ar epilatoru (tas attiecas uz jūtīgām zonām), tad šī gaismiņa ļoti sāk sildīt. Dažreiz par daudz, bet tas notiek reti. Skuvekļa galva arī skuj ātri un tīri. Vienlaicīgi noskujot diezgan lielu laukumu.

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See arvustus tehti tootele Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

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  1. Võrreldes seadmetega Philips Satinelle Advanced ja Satinelle Prestige

  2. CLT Saksamaa, N = 153, 2019