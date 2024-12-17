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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Säärtele, kehale ja jalgadele
Juhtmeta kasutamine
+ 7 tarvikut
Kahetoimeline tehnoloogia sünkroonib pikad keraamilised pintsetipaarid pideva tegevuse ajal, et tagada kindel haare ja eemaldada isegi 0,5 mm pikkused karvad. Lai epileerimisotsak koos 50% pikemate pintsetipaaridega eemaldab korraga rohkem karvu*. Nautige järgmiste nädalate jooksul siledat nahka ja murevaba elu.
Eemaldab ühe liigutusega rohkem karvu tänu laiale epilaatoripeale ja 50% pikematele pintsettidele.*
32 keraamilist pintsetipaari, mis on tehtud hüpoallergeensest materjalist mugava hoolduse jaoks. Need libisevad hõlpsasti üle teie naha, vähem hõõrdudes ja nahaga rohkem kokku puutudes*. Tunduvad naha peal suurepärased, ütlevad 91% naistest**.
4.6
5-st
733
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Li_Li
17/12/2024
Latvija
Kinnitatud ostja
Efektīvi un kvalitatīvi
Ļoti kvalitatīvs epilators, lieliska funkcionalitāte, ērts lietošanai. Patīk daudzie uzgaļi papildus funkcijām. Pirms tam lietoju Braun SilkEpil, mans jaunais Philips to noteikti pārspēj
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See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
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See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
Lidzina
10/01/2023
Latvija
Kinnitatud ostja
Lielisks!
Ļoti labas kvalitātes, daudzfunkcionāls un lielisks rezultāts.
Positiivsed omadused
Skaistumam un labsajūtai
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See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
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See arvustus tehti tootele Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
Lorita
18/07/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Atsauksme par epilatoru
Esmu savam epilatoram izmantojusi tikai 2 uzgaļus līdz šim - epilācijai un skūšanās uzgali. Epilators strādā izcili - tiek izrauti visi matiņi, pat vissīkākie, tāpat man ļoti palīdz epilatora uzgalī iebūvētā gaismiņa. Pateicoties tai tiešām neviens mats nepaliek nepamanīts. Citreiz, kad ilgāku laiku darbojas ar epilatoru (tas attiecas uz jūtīgām zonām), tad šī gaismiņa ļoti sāk sildīt. Dažreiz par daudz, bet tas notiek reti. Skuvekļa galva arī skuj ātri un tīri. Vienlaicīgi noskujot diezgan lielu laukumu.
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See arvustus tehti tootele Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
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See arvustus tehti tootele Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Võrreldes seadmetega Philips Satinelle Advanced ja Satinelle Prestige
CLT Saksamaa, N = 153, 2019