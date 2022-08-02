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Epilator Series 8000 Märg- ja kuivkasutusega epilaator

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Epilator Series 8000Märg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE740/10

Epilator Series 8000 Märg- ja kuivkasutusega epilaator

Tootmine lõpetatud

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  • 8000 seeria epilaatori kasutusjuhised, epileerimisjuhised, kuivkasutuse video
    8000 seeria epilaatori kasutusjuhised, epileerimisjuhised, kuivkasutuse video

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Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 5.1 MB
  • 20 November 2025

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