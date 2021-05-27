30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
SenseIQ tehnoloogiaga
Kehale ja näole
SmartSkin-anduriga
Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega
IPL tähendab intensiivset valgusimpulssi. Philips Lumea edastab karvajuurele õrna valgusimpulsi, mis viib karvanääpsu puhkeasendisse. Seetõttu väheneb nahal kasvavate karvade arv järk-järgult. Hooldust korrates jääb nahk meeldivalt karvavabaks ja pehmeks. Karvade tagasikasvamist ennetav hooldus on turvaline ja nahale õrn, isegi tundlikes piirkondades. Philips Lumea on kliiniliselt testitud ja töötatud välja koostöös nahaarstidega, et kodustes tingimustes lihtsat ja tõhusat hooldust pakkuda.
Objektiivsed uuringud näitavad kuni 92% võrra vähem karvu kõigest kolme hoolduskorraga**. Esimesed neli hoolduskorda tuleks teha iga kahe nädala tagant ja kaheksa järgmist hoolduskorda iga nelja nädala tagant. Pärast 12 protseduuri saate nautida siledat karvavaba nahka kuus kuud*.
Philips Lumea Prestige toimib tõhusalt paljude karva- ja nahatüüpidega. See toimib nii loomulike tumeblondide, pruunide kui ka musta värvi karvade puhul ning samuti nii väga heledal kui ka väga tumedal nahal. Sarnaselt teiste IPL-põhiste hooldusvõimalustega ei saa Lumea seadet kasutada valgete, hallide, heleblondide ega punaste karvade eemaldamiseks ja see ei sobi väga tumedal nahal kasutamiseks. Seda seetõttu, et karvade värvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel peab olema suur kontrast.
Auhinnad
4.7
5-st
235
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
27/05/2021
Eesti
Parim leiutis!
Olen Lumeat kasutanud nüüd juba ligi aasta ja ma ei kujuta enam oma elu ilma selleta ettegi. Tulemused olid näha juba peale paari kasutuskorda, nahk on sile ja puhas. Suurepärane leiutis!
Positiivsed omadused
Nahk on tunduvalt pehmem ja siledam, enamuselt karvavaba
Negatiivsed omadused
Protseduur võtab siiski aega ja on veidi tüütu, kuid igati seda tulemust väärt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Date of Use 2020-11-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Date of Use 2020-11-27
OVAH
29/12/2019
Eesti
Jube hea vôimalus karvadest lahti saada
Toode töötab perfektselt! Valutu, kiire protseduur. Peale 2 kasutamist mul oli juba nàha, et karv ei kasva nii kiiresti ja paljudes kohtades isegi ei kasvanud. Soovitan kôigile, kellel ei meeldi karvad
Positiivsed omadused
Kerge, juhtmeta kasutamine, saab kaasa vôtta
Negatiivsed omadused
Ei avastanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Date of Use 2018-11-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Date of Use 2018-11-29
vrein
15/10/2019
Eesti
Suurepäraste omadustega mugav seade
Väga mugav ja nahasõbralik kasutada ning kerge raseerimisped puhastada, kui oled selle lahtivõtmise selgeks saanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Keskmine karvaeemaldus pärast 12 hoolduskorda: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.
Mõõdetud jalgadelt pärast 3 hoolduskorda, 27 naist 55-st saavutasid 92% või kõrgema tulemuse.
* Hoolduskava järgides.
* * Uuring viidi läbi Madalmaades ja Austrias 56 naisel pärast 3 protseduuri kaenlaalustel, bikiinipiirkonnas ja jalgadel ning 2 protseduuri näol.
* * * Lambi kasutusiga ei laienda Philipsi 2-aastast ülemaailmset garantiid.