Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

Philips Lumea Prestige toimib tõhusalt paljude karva- ja nahatüüpidega. See toimib nii loomulike tumeblondide, pruunide kui ka musta värvi karvade puhul ning samuti nii väga heledal kui ka väga tumedal nahal. Sarnaselt teiste IPL-põhiste hooldusvõimalustega ei saa Lumea seadet kasutada valgete, hallide, heleblondide ega punaste karvade eemaldamiseks ja see ei sobi väga tumedal nahal kasutamiseks. Seda seetõttu, et karvade värvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel peab olema suur kontrast.