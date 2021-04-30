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  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

Tootmine lõpetatud

Lumea IPL 9000 SeriesIPL fotoepilaator

BRI955/00

4.5
| (724) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
Kõige tõhusam IPL-seade, 6 kuud mureta peale täieliku kasutustsükli läbimist**. IPL-seade SenseIQ tehnoloogiaga tagab mugava ja kauakestva kogu keha karvaeemalduse teie oma kodus. Lumea IPL rakenduse personaalsed juhised aitavad teil saavutada sileda naha just nagu salongis.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud*

Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

  • SmartSkin-andur

  • 3 nutikat tarvikut: kehale, näole, täppisotsak

  • Lumea IPL rakendus

  • Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega

Täielik lahendus näole ja kehale koos 3 nutika tarvikuga

Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Täppisotsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Meie tasuta juhendamisrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega

Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega

Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

724

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

30/04/2021

Eesti

Eesti

See toimib reaalselt

Olen kasutanud seda 4x kahe nädala vahega ja karvu on hõredamalt ja pehmemad. Tore, et kogu protsess võtab vähe aega on valutu ja seadet on mugav kasutada. Kindlasti jätkan regulaarset kasutamist, et püsivaid tulemusi näha.

Positiivsed omadused

Mugav kasutada, sobib minu karva-ja nahatüübiga

Negatiivsed omadused

Pole veel avastanud

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See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL fotoepilaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL fotoepilaator

31/07/2019

Eesti

Eesti

Kiire ja mugav

Disain on ilus ja kasutada mugav. Midagi ette heita ei ole ja tulemused isegi üllatasid. Kuigi hind esialgu välja käia on krõbe, siis kindlasti salongis käies tuleks kallim. Kindlasti tasub proovida.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator

30/04/2019

Eesti

Eesti

Super!

Väga mugav kasutada, käes kerge ja hästi lihtne kasutada. Tulemusteni jõudmiseks läheb aega, aga kindlasti on aega ja raha väärt!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator

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Lahtiütlused

  1. Keskmine tulemus pärast 12 protseduuri: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.

  2. Keskmine tulemus: 58% vähem karvu pärast 12 protseduuri

  3. *Mõõdetud säärtel ja tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani. Individuaalsed tulemused võivad erineda

  4. * * Järgides protseduuriplaani

  5. * * * Mõõdetud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutades. Lambi kasutuseale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.