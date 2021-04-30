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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
SmartSkin-andur
3 nutikat tarvikut: kehale, näole, täppisotsak
Lumea IPL rakendus
Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega
Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Täppisotsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.
Meie tasuta juhendamisrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.
Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.
4.5
5-st
724
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Reelika
30/04/2021
Eesti
See toimib reaalselt
Olen kasutanud seda 4x kahe nädala vahega ja karvu on hõredamalt ja pehmemad. Tore, et kogu protsess võtab vähe aega on valutu ja seadet on mugav kasutada. Kindlasti jätkan regulaarset kasutamist, et püsivaid tulemusi näha.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada, sobib minu karva-ja nahatüübiga
Negatiivsed omadused
Pole veel avastanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL fotoepilaator
Madli
31/07/2019
Eesti
Kiire ja mugav
Disain on ilus ja kasutada mugav. Midagi ette heita ei ole ja tulemused isegi üllatasid. Kuigi hind esialgu välja käia on krõbe, siis kindlasti salongis käies tuleks kallim. Kindlasti tasub proovida.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator
Liisp
30/04/2019
Eesti
Super!
Väga mugav kasutada, käes kerge ja hästi lihtne kasutada. Tulemusteni jõudmiseks läheb aega, aga kindlasti on aega ja raha väärt!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI953/00 IPL fotoepilaator
Keskmine tulemus pärast 12 protseduuri: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.
Keskmine tulemus: 58% vähem karvu pärast 12 protseduuri
*Mõõdetud säärtel ja tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani. Individuaalsed tulemused võivad erineda
* * Järgides protseduuriplaani
* * * Mõõdetud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutades. Lambi kasutuseale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.