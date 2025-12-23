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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
SmartSkin-andur
Kaenlaalused, bikiinipiirkond, keha, nägu
Lumea IPL rakendus
Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega
Algul kautada iga kahe nädala tagant – poole vähem hoolduskordi kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb viimistlus üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulub 8,5 minutit.
Lumea 9000 seerial on viis kergesti reguleeritavat intensiivsuse seadistust. SmartSkin andur tuvastab teie nahatüübi ja aitab teil leida kõige sobivama seadistuse. Nutikad tarvikud kohanduvad iga kehapiirkonnaga.
Philips Lumea on kujundatud mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks. Kasutage juhtmega seadet kiire hoolduse jaoks suurtel kehapiirkondadel, nagu näiteks oma jalgadel, või minge üle juhtmeta režiimile, et täpselt hooldada raskesti ligipääsetavaid kehapiirkondi.
4.6
5-st
2467
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
LottaP
23/12/2025
Eesti
Protseduur ise on lihtne ja valutu, tulemused püsivad tunduvalt kauem kui tavapärase raseerimise puhul. Eriti meeldib mulle, et saan seda teha kodus, omas tempos ja nutikas äpp aitab meeles pidada, millal on aeg järgmiseks kasutuskorraks. Ideaalne valik, kui soovid pikas perspektiivis siledamat nahka ja vähem igapäevast vaeva!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Jansa25
04/07/2025
Eesti
Kinnitatud ostja
Eemaldab tõesti kõik karvad, võtab küll paar kuud aega aga töötab.
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Lumi111
20/02/2025
Eesti
Mugav ja efektiivne
Super toode tugeva ja musta karva jaoks. Väga mugav ja lihtne kasutada ja telefoni äpi kasutamine aitab protsessil hästi silma peal hoida. Tulemustega väga rahul!
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Keskmine tulemus pärast 12 protseduuri: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.
Keskmine tulemus: 58% vähem karvu pärast 12 protseduuri
*Mõõdetud säärtel ja tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani. Individuaalsed tulemused võivad erineda
* * Järgides protseduuriplaani
* * * Mõõdetud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutades. Lambi kasutuseale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.