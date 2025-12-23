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  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

Tootmine lõpetatud

Lumea IPL 9000 SeriesIPL fotoepilaator

BRI957/00

4.6
| (2467) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
Kõige tõhusam IPL-fotoepilaator, 6 kuud mureta peale täieliku kasutustsükli läbimist**. IPL-seade SenseIQ tehnoloogiaga tagab mugava ja kauakestva kogu keha karvaeemalduse teie oma kodus. Lumea IPL rakenduse personaalsed juhised aitavad teil saavutada sileda naha just nagu salongis.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud*

Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

  • SmartSkin-andur

  • Kaenlaalused, bikiinipiirkond, keha, nägu

  • Lumea IPL rakendus

  • Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega

Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga

Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga

Algul kautada iga kahe nädala tagant – poole vähem hoolduskordi kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb viimistlus üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulub 8,5 minutit.

Õrn ja mugav SenseIQ-ga

Õrn ja mugav SenseIQ-ga

Lumea 9000 seerial on viis kergesti reguleeritavat intensiivsuse seadistust. SmartSkin andur tuvastab teie nahatüübi ja aitab teil leida kõige sobivama seadistuse. Nutikad tarvikud kohanduvad iga kehapiirkonnaga.

For convenience with corded and cordless options

For convenience with corded and cordless options

Philips Lumea on kujundatud mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks. Kasutage juhtmega seadet kiire hoolduse jaoks suurtel kehapiirkondadel, nagu näiteks oma jalgadel, või minge üle juhtmeta režiimile, et täpselt hooldada raskesti ligipääsetavaid kehapiirkondi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

2467

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

23/12/2025

Eesti

Eesti

Protseduur ise on lihtne ja valutu, tulemused püsivad tunduvalt kauem kui tavapärase raseerimise puhul. Eriti meeldib mulle, et saan seda teha kodus, omas tempos ja nutikas äpp aitab meeles pidada, millal on aeg järgmiseks kasutuskorraks. Ideaalne valik, kui soovid pikas perspektiivis siledamat nahka ja vähem igapäevast vaeva!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

04/07/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eemaldab tõesti kõik karvad, võtab küll paar kuud aega aga töötab.

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

20/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav ja efektiivne

Super toode tugeva ja musta karva jaoks. Väga mugav ja lihtne kasutada ja telefoni äpi kasutamine aitab protsessil hästi silma peal hoida. Tulemustega väga rahul!

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

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Lahtiütlused

  1. Keskmine tulemus pärast 12 protseduuri: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.

  2. Keskmine tulemus: 58% vähem karvu pärast 12 protseduuri

  3. *Mõõdetud säärtel ja tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani. Individuaalsed tulemused võivad erineda

  4. * * Järgides protseduuriplaani

  5. * * * Mõõdetud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutades. Lambi kasutuseale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.