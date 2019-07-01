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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Ühe võrega raseerija
8 h laadimine
4 lisatarvikut
Ujuktera libiseb vabalt üle teie kurvide ja kontuuride, püsides nahaga lähedases kontaktis ja tagades ühtlase raseerimise.
Pärlikujuliste piiotstega piirlid raseerimisvõre ees ja taga võimaldavad raseerijal sujuvalt üle naha libiseda, vältides kriimustusi ja säästes nahka.
Ergonoomilise S-kujulise käepidemega raseerijat on lihtsam üle kogu keha juhtida, et saavutada loomulike ja täpsete liigutustega maksimaalne kontroll ja ulatus.
Auhinnad
4.2
5-st
92
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
daivaa
01/07/2019
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybių
Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Ariane89
20/04/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo wygodny w użyciu
Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .
Positiivsed omadused
Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd
Negatiivsed omadused
Drogie części wymienne
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See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
SabinaPszkit
26/10/2022
Polska
Polecam
Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.
See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro