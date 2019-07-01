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  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
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  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
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  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
  • Libiseb sujuvalt ja säästab nahka

Tootmine lõpetatud

SatinShave AdvancedMärg- ja kuivkasutusega raseerija

BRL140/00

4.2
| (92) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

1 auhind

Libiseb sujuvalt ja säästab nahka
Nautige nahalähedast ja õrna säärte ja keha raseerimist. SatinShave Advanced raseerija tagab sileda naha isegi vannis või duši all. Saavutage karvadeta nahk ilma ärrituseta, lihtsalt ja mugavalt.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Libiseb sujuvalt ja säästab nahka

  • Ühe võrega raseerija

  • 8 h laadimine

  • 4 lisatarvikut

Ujuktera raseerib ühtlaselt

Ujuktera raseerib ühtlaselt

Ujuktera libiseb vabalt üle teie kurvide ja kontuuride, püsides nahaga lähedases kontaktis ja tagades ühtlase raseerimise.

Pärlikujuliste piiotstega piirlid kaitsevad kriimustuste eest

Pärlikujuliste piiotstega piirlid kaitsevad kriimustuste eest

Pärlikujuliste piiotstega piirlid raseerimisvõre ees ja taga võimaldavad raseerijal sujuvalt üle naha libiseda, vältides kriimustusi ja säästes nahka.

Esimene S-kujulise käepidemega raseerija

Esimene S-kujulise käepidemega raseerija

Ergonoomilise S-kujulise käepidemega raseerijat on lihtsam üle kogu keha juhtida, et saavutada loomulike ja täpsete liigutustega maksimaalne kontroll ja ulatus.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

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4.2

5-st

92

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybių

Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

20/04/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .

Positiivsed omadused

Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd

Negatiivsed omadused

Drogie części wymienne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

26/10/2022

Polska

Polska

Polecam

Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

See arvustus tehti tootele SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.