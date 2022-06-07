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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0,5 mm täpsusega seaded
Roostevabast terasest terad
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Süsteem Lift & Trim
Täiuslik habemetüüka jaoks, Philipsi habemepiirlil on meie uus süsteem Lift & Trim: kamm tõstab ja suunab karvad ühtlasema piiramistulemuse saavutamiseks terade kõrgusele.
Philips 3000 habemepiiraja iseterituvad terad jäävad sama teravaks ja tõhusaks kui 1. päeval, et saavutada täiuslik, kuid samas kaitsev raseerimine, ikka ja jälle.
Kriimustuste ja ärrituse vältimiseks on lõiketeradel ümarad otsikud, mis tagavad siledama kokkupuute nahaga.
4.6
5-st
230
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Aiku62
07/06/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Toodet on väga mugav kasutada
Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Arek90
04/02/2026
Polska
Kampaania osa
Super produkt
Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Kampaania osa
Świetny wybór
Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.
Positiivsed omadused
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Süsteem Lift & Trim lõikab 30% kiiremini – võrreldes Philipsi eelmise tootega