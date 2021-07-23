30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0,2 mm täpsusega seadistused
Iseterituvad metallterad
120 min akuga kasutust / 1 h laadimist
Lift & Trim PRO süsteem
Tüükal pole võimalustki. Lift&Trim Pro süsteem haarab kinni kõik teie lühikesed karvad ja tõstab need täpseks lõikamiseks lõiketerade suunas üles, olles samas ka ideaalne piirel pikkade habemete jaoks.
Sobib ka kõige paksemale habemele, kahepoolselt teritatud terad tagavad alati täpsed servad ja suurepärase piiramise. Õli ega asendusterasid ei ole vaja.
Lõigake täpselt selle pikkusega, mida soovite. Keerake 40 pikkuseseadega 0,2 mm sammuga täpsusketast vahemikus 0,4–10 mm.
4.6
5-st
229
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Positiivsed omadused
Aku vastupidavus
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Kampaania osa
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Positiivsed omadused
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Kampaania osa
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Positiivsed omadused
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
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