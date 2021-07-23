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Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 5000Habemepiirel

BT5522/15

4.6
| (229) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Ülim täpsus
Philips Norelco habemepiirel 5500 on esmaklassiline habeme- ja tüükapiirel, mis lõikab ka juukseid. Loodud ühtlaseks piiramiseks mis tahes nurga alt ja 40 reguleeritava pikkusega. DualCut terasest terad ja 120 minutit liitiumioonaku tööaega.
Kuva kõik eelised

Parem kontroll habeme ja juuste üle

Ülim täpsus

  • 0,2 mm täpsusega seadistused

  • Iseterituvad metallterad

  • 120 min akuga kasutust / 1 h laadimist

  • Lift & Trim PRO süsteem

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Tüükal pole võimalustki. Lift&Trim Pro süsteem haarab kinni kõik teie lühikesed karvad ja tõstab need täpseks lõikamiseks lõiketerade suunas üles, olles samas ka ideaalne piirel pikkade habemete jaoks.

Hooldusvabad iseterituvad terad

Hooldusvabad iseterituvad terad

Sobib ka kõige paksemale habemele, kahepoolselt teritatud terad tagavad alati täpsed servad ja suurepärase piiramise. Õli ega asendusterasid ei ole vaja.

Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Lõigake täpselt selle pikkusega, mida soovite. Keerake 40 pikkuseseadega 0,2 mm sammuga täpsusketast vahemikus 0,4–10 mm.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.6

5-st

229

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Positiivsed omadused

Aku vastupidavus

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Positiivsed omadused

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Positiivsed omadused

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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