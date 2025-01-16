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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugi
BT7520/15
Tootmine lõpetatud
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
Mida tähendavad minu Philipsi Groomeri sümbolid?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
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