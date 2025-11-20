Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?

Peske ja kuivatage oma habe ja nägu. Kui teie habemetrimmeri või multigroomeriga on kaasas mitu klõpskinnitusega habemekammi, saate neid kasutada, et saavutada soovitud karvapikkus. Kammidel olevad numbrid näitavad järelejäänud juuste pikkust pärast piiramist. Lihtsalt kinnitage sobiv kamm seadmele ​​​​ja alustage piiramist. Kui seadmega on kaasas reguleeritav kamm, seadistage esmalt õige seadistus.



Kui teie tootega on kaasas klõpskinnitusega nahakaitsekamm, aitab see kaitsta nahka samal ajal, kui teete nahalähedast piiramist. Nahakaitsekamm on disainitud mugava ja puhta välimuse tagamiseks, tagades samal ajal täieliku nahakaitse. Kamm juhib naha teradest eemale, et tagada nahalähedane ja sile piiramistulemus.



Aga kui piirate esimest korda, võite alustada maksimaalse piiramispikkuse sättega, et seadmega esmalt harjuda.



Liikuge karvakasvu suunale vastu, et eemaldada liigne hulk karvu. Korrake lühemate piiramisseadete abil, kuni olete pikkusega rahul.

