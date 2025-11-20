TootedTugi

Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?

Teie Philipsi groomeri optimaalse töövõime säilitamiseks on oluline seadet pärast iga kasutuskorda puhastada. Ärge kasutage groomeri puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid, küürimiskäsna või küürimislappe, bensiini, atsetooni vms.

Vaadake allpool olevaid juhiseid, kuidas oma Philipsi groomerit puhastada.

Nipp: kui panete Philipsi groomeri pärast puhastamist hoiule, hoidke seda nii, et kamm või kaitsekork on küljes — see aitab kaitsta terasid juhuslike kahjustuste eest.


 

