Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?

Pestavad groomerid on märgistatud veekraani sümboliga, mis on trükitud käepideme tagaküljele või on ära toodud kasutusjuhendis.

Veekraani sümboliga pestavaid groomereid võib puhastada veega, kuid see ei tähenda, et saaksite seadet kasutada juuste lõikamiseks või piiramiseks duši all või vannis.

Nende seadmete puhastamiseks võtke tarvikud ja lõikur ära ning puhastage selle all olev ala veega. Ärge kasutage seebivett ega puhastusvahendeid, sest see võib eemaldada lõikurilt kaitsva määrde ja mõjutada selle jõudlust. Peske ja kuivatage tarvikud eraldi, enne kui kinnitate need uuesti groomeri külge. Ärge kunagi kastke seadet vette.