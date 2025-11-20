Philipsi klienditugi Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Teie Philipsi groomeri optimaalse töövõime säilitamiseks on oluline seadet pärast iga kasutuskorda puhastada. Ärge kasutage groomeri puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid, küürimiskäsna või küürimislappe, bensiini, atsetooni vms.
Vaadake allpool olevaid juhiseid, kuidas oma Philipsi groomerit puhastada.
Nipp: kui panete Philipsi groomeri pärast puhastamist hoiule, hoidke seda nii, et kamm või kaitsekork on küljes — see aitab kaitsta terasid juhuslike kahjustuste eest.
Pestavad groomerid
Pestavad groomerid on märgistatud veekraani sümboliga, mis on trükitud käepideme tagaküljele või on ära toodud kasutusjuhendis.
Veekraani sümboliga pestavaid groomereid võib puhastada veega, kuid see ei tähenda, et saaksite seadet kasutada juuste lõikamiseks või piiramiseks duši all või vannis.
Nende seadmete puhastamiseks võtke tarvikud ja lõikur ära ning puhastage selle all olev ala veega. Ärge kasutage seebivett ega puhastusvahendeid, sest see võib eemaldada lõikurilt kaitsva määrde ja mõjutada selle jõudlust. Peske ja kuivatage tarvikud eraldi, enne kui kinnitate need uuesti groomeri külge. Ärge kunagi kastke seadet vette.
Dušikindlad groomerid
Dušikindlatel groomeritel on duši-/vannisümbol ning neid saab ohutult veega puhastada ja kasutada duši all või vannis käies. Ohutuse tagamiseks saab neid veekindlaid groomereid kasutada ainult juhtmevabalt ning need ei lülitu sisse, kui need on ühendatud toiteallikaga.
Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Nende seadmete puhastamiseks võtke ära seadme juhtkamm ja lõikepea. Puhastage kamm ja lõikepea sooja kraani all. Raputage liigne vesi maha ja laske osadel täielikult õhu käes kuivada. Ärge kunagi kuivatage lõikepead käteräti või salvrätikuga, sest see võib põhjustada kahjustusi. Ärge kasutage seebivett ega muid puhastusvahendeid, sest need võivad eemaldada lõikurilt kaitseõli ja mõjutada selle töövõimet. Täpsemad juhised mudeli kohta leiate kasutusjuhendist. Mittepestavad groomerid
Nendel groomeritel on läbikriipsutatud veekraani sümbol, mis on märgitud kasutusjuhendis või trükitud käepideme tagaküljele. Neid seadmeid ei saa veega pesta. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Eemaldage seadmelt piiramiskamm ja lõikepea. Puhastage lõikepea ja seadme sisemus komplektis oleva puhastusharja või vatitikuga.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG5931/15 , MG5941/15 .