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Tootmine lõpetatud
Rohkem võimsust teie muusikasse
Taasavastage armastatud albumid. See õhukese disainiga mikrosüsteem toodab 70 W rikkaliku heli, mille abil saate nautida nii oma klassikalisi CD-sid kui ka oma uusi muusikaloendeid. Bassipeegeldussüsteemiga kõlarid rikastavad heli madalate toonidega.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Positiivsed omadused
Jakość dźwięku
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTB2570 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2019-10-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTB2570 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2019-10-10