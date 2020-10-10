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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTB2570/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Rohkem võimsust teie muusikasse

Taasavastage armastatud albumid. See õhukese disainiga mikrosüsteem toodab 70 W rikkaliku heli, mille abil saate nautida nii oma klassikalisi CD-sid kui ka oma uusi muusikaloendeid. Bassipeegeldussüsteemiga kõlarid rikastavad heli madalate toonidega.

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Rohkem võimsust teie muusikasse

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W maksimaalne väljundvõimsus

USB. Ühendage koheselt oma muusikaseadmetega

Bassipeegeldusega kahesuunalised kõlarid. Võimsad madalad helid

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Positiivsed omadused

Jakość dźwięku

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTB2570 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2019-10-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTB2570 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2019-10-10

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.