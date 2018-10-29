HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse

Kuulake selle Philipsi kompaktse kõik-ühes muusikasüsteemiga muusikat otse oma nutitelefonist, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Seejärel leidke DAB+ ja FM-iga oma lemmikraadiosaated.