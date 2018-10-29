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Tootmine lõpetatud
BTB2670/12
HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse
Kuulake selle Philipsi kompaktse kõik-ühes muusikasüsteemiga muusikat otse oma nutitelefonist, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Seejärel leidke DAB+ ja FM-iga oma lemmikraadiosaated.
Bluetooth
MULTIPAIRiga
DAB+
Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.
USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentse USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.
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