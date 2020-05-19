CD-pleier. DAB+/FM digitaalraadio

See stiilne integreeritud mikromuusikasüsteem võimaldab teil voogedastada oma muusikaloendeid ja palju muud. Samuti võite üles otsida oma CD-plaatide kollektsiooni – CD-pleier mängib nii MP3 kui ka salvestatud CD-sid. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 DAB+ või FM jaama.