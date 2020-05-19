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Tootmine lõpetatud
Retro disain. Modernne heli.
Selles ilusas mikrosüsteemis kohtuvad retrostiil ja modernne jõudlus. Klassikaline puidust korpus, harjatud alumiiniumist volüüminupp ja kõrgläikega ekraan teevad sellest tõelise disainielemendi. Ükskõik, kus teil lõõgastuda meeldib.
Bluetooth®
DAB+
See stiilne integreeritud mikromuusikasüsteem võimaldab teil voogedastada oma muusikaloendeid ja palju muud. Samuti võite üles otsida oma CD-plaatide kollektsiooni – CD-pleier mängib nii MP3 kui ka salvestatud CD-sid. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 DAB+ või FM jaama.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Positiivsed omadused
Kvalita, design
Negatiivsed omadused
Nic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTB4800 Hudební mikrosystém
Kasutamise kuupäev 2019-04-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTB4800 Hudební mikrosystém
Kasutamise kuupäev 2019-04-19