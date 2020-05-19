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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTB4800/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Retro disain. Modernne heli.

Selles ilusas mikrosüsteemis kohtuvad retrostiil ja modernne jõudlus. Klassikaline puidust korpus, harjatud alumiiniumist volüüminupp ja kõrgläikega ekraan teevad sellest tõelise disainielemendi. Ükskõik, kus teil lõõgastuda meeldib.

Kuva kõik eelised

Retro disain. Modernne heli.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-pleier. DAB+/FM digitaalraadio

See stiilne integreeritud mikromuusikasüsteem võimaldab teil voogedastada oma muusikaloendeid ja palju muud. Samuti võite üles otsida oma CD-plaatide kollektsiooni – CD-pleier mängib nii MP3 kui ka salvestatud CD-sid. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 DAB+ või FM jaama.

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga

Kaal: 4,78 kg

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Positiivsed omadused

Kvalita, design

Negatiivsed omadused

Nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTB4800 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2019-04-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTB4800 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2019-04-19

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.