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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM1360/12

4.5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lisage oma lugudele võimsust

Selle Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu oma nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/RW plaate. Bass Reflexi kõlarid ja 30 W maksimaalne väljundvõimsus tagavad võimsa bassi ja ruumi täitva heli.

Kuva kõik eelised

Lisage oma lugudele võimsust

  • Bluetooth®

  • USB-port laadimiseks

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.