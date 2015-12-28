30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Lisage oma lugudele võimsust
Selle Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu oma nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/RW plaate. Bass Reflexi kõlarid ja 30 W maksimaalne väljundvõimsus tagavad võimsa bassi ja ruumi täitva heli.
Bluetooth®
USB-port laadimiseks
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
4.5
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM1360 Mikromuusikasüsteem