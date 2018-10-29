Lisage oma lugudele võimsust

Selle Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu oma nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/RW plaate. Bass Reflexi kõlarid ja 30 W maksimaalne väljundvõimsus tagavad võimsa bassi ja ruumi täitva heli.