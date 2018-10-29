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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM1560/12

Lisage oma lugudele võimsust

Selle Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu oma nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/RW plaate. Bass Reflexi kõlarid ja 30 W maksimaalne väljundvõimsus tagavad võimsa bassi ja ruumi täitva heli.

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Lisage oma lugudele võimsust

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

30 W RMS maksimaalne väljundvõimsus

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Bluetoothi ooterežiim lihtsaks taasühendamiseks

Bluetoothi ooterežiim lihtsaks taasühendamiseks

Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.

Tehnilised andmed

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