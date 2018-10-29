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Tootmine lõpetatud
BTM1560/12
Lisage oma lugudele võimsust
Selle Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu oma nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/RW plaate. Bass Reflexi kõlarid ja 30 W maksimaalne väljundvõimsus tagavad võimsa bassi ja ruumi täitva heli.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.
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