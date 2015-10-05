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Tootmine lõpetatud
Heli, mis sobib teie koju
Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikrohelisüsteemil on USB Direct ja MP3 Link. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine selle helisüsteemiga garanteeritud.
Bluetooth
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
wgrave
05/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża