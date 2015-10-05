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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2056/12

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Heli, mis sobib teie koju

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikrohelisüsteemil on USB Direct ja MP3 Link. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine selle helisüsteemiga garanteeritud.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • Bluetooth

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2056 Mikrowieża

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.