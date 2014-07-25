TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto

Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2280/12

3.9

| (8) Auhinnad

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil on USB Direct ja helisisend. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine garanteeritud.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Helisüsteem, mis sobib teie koju

  • Bluetooth®

  • 20 W

Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.9

5-st

8

Auhinnad

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Hudební mikrosystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2280 Hudební mikrosystém

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.