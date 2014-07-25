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Tootmine lõpetatud
BTM2280/12
Helisüsteem, mis sobib teie koju
Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil on USB Direct ja helisisend. Isegi muusika juhtmevabal voogedastusel Bluetoothi kaudu on muusika muretu nautimine garanteeritud.
Bluetooth®
20 W
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.
3.9
5-st
8
Auhinnad
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Kinnitatud ostja
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Hudební mikrosystém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2280 Hudební mikrosystém