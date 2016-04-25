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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2335/12

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitelefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB- laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitelefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.

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Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

30 W maksimaalne väljundvõimsus

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2335 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2335 Microsistem muzical

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2335 Microsistem muzical

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.