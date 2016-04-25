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Tootmine lõpetatud
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitelefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB- laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitelefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.
30 W
Bluetooth®
Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
stomil
25/04/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
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See arvustus tehti tootele BTM2335 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
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See arvustus tehti tootele BTM2335 Microsistem muzical
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2335 Microsistem muzical