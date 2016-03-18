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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2360/12

3.9

| (8) Auhinnad

Lisage oma lugudele võimsust

Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.

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Lisage oma lugudele võimsust

  • Bluetooth®

  • USB-port laadimiseks

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

8

Auhinnad

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

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See arvustus tehti tootele BTM2360 Microsistem muzical

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2360 Microsistem muzical

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.