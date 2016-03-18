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Tootmine lõpetatud
BTM2360/12
Lisage oma lugudele võimsust
Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.
Bluetooth®
USB-port laadimiseks
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
3.9
5-st
8
Auhinnad
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
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See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
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See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
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See arvustus tehti tootele BTM2360 Microsistem muzical
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2360 Microsistem muzical