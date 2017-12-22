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Tootmine lõpetatud
BTM2460/12
HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse
Ühendage korraga kuni kaks Bluetooth-seadet või kasutage USB Directi, kohandage oma heli Digital Sound Controli abil. Ühendage helisisendiga ükskõik milline muusikaseade, et oma muusikat elavdada. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.
Bluetooth®
MULTIPAIRiga
Juhtmevaba Bluetooth®-i heliedastus on helisüsteemide maailmas järjest levinum, kuid enamik Bluetooth®-i ühilduvusega seadmeid võimaldavad korraga siduda vaid ühe seadme. Mitme seadme sidumine võimaldab siduda kuni kolm seadet ja nende vahel hetkega vahetada.
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
4.3
5-st
4
Auhinnad
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
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DanielZ
24/04/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
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Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
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