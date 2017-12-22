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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2460/12

4.3

| (4) Auhinnad

HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse

Ühendage korraga kuni kaks Bluetooth-seadet või kasutage USB Directi, kohandage oma heli Digital Sound Controli abil. Ühendage helisisendiga ükskõik milline muusikaseade, et oma muusikat elavdada. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.

Kuva kõik eelised

HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIRiga

Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil

Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil

Juhtmevaba Bluetooth®-i heliedastus on helisüsteemide maailmas järjest levinum, kuid enamik Bluetooth®-i ühilduvusega seadmeid võimaldavad korraga siduda vaid ühe seadme. Mitme seadme sidumine võimaldab siduda kuni kolm seadet ja nende vahel hetkega vahetada.

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

4

Auhinnad

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikrowieża

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikrowieża

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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See arvustus tehti tootele BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.