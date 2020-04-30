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Tootmine lõpetatud
Lisage oma lugudele võimsust
Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentse USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża
See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Positiivsed omadused
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Negatiivsed omadused
jak narazie brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Positiivsed omadused
Čistý zvuk
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2560 Hudební mikrosystém
Kasutamise kuupäev 2020-04-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BTM2560 Hudební mikrosystém
Kasutamise kuupäev 2020-04-30