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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2560/12

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lisage oma lugudele võimsust

Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitelefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.

Kuva kõik eelised

Lisage oma lugudele võimsust

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Kiire ja tõhus USB laadimine nutiseadmele

Kiire ja tõhus USB laadimine nutiseadmele

USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentse USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża

See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Positiivsed omadused

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Negatiivsed omadused

jak narazie brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2560 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Positiivsed omadused

Čistý zvuk

Negatiivsed omadused

Žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2560 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2020-04-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2560 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2020-04-30

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.