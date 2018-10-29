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Tootmine lõpetatud
BTM5120B/12
Lõõgastuge suurepärase muusikaga
See Philipsi mikromuusikasüsteem toetab mitme seadme Bluetooth® voogedastust, MP3-taasesitust USB Directi kaudu ja teiste süsteemide helisisendit. Võimsad bassitorudega kõlarid viivad teie koduse meelelahutuselamuse uuele tasemele.
100 W
Bluetooth®
MULTIPAIRiga
CD, MP3-CD USB Direct FM
Juhtmevaba Bluetooth®-i heliedastus on helisüsteemide maailmas järjest levinum, kuid enamik Bluetooth®-i ühilduvusega seadmeid võimaldavad korraga siduda vaid ühe seadme. Mitme seadme sidumine võimaldab siduda kuni kolm seadet ja nende vahel hetkega vahetada.
Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.
Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
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