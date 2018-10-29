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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM5120B/12

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

See Philipsi mikromuusikasüsteem toetab mitme seadme Bluetooth® voogedastust, MP3-taasesitust USB Directi kaudu ja teiste süsteemide helisisendit. Võimsad bassitorudega kõlarid viivad teie koduse meelelahutuselamuse uuele tasemele.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIRiga

  • CD, MP3-CD USB Direct FM

Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil

Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil

Juhtmevaba Bluetooth®-i heliedastus on helisüsteemide maailmas järjest levinum, kuid enamik Bluetooth®-i ühilduvusega seadmeid võimaldavad korraga siduda vaid ühe seadme. Mitme seadme sidumine võimaldab siduda kuni kolm seadet ja nende vahel hetkega vahetada.

Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks

Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Tehnilised andmed

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