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Tootmine lõpetatud
CEM2220BT/12
Kogege autos elavat muusikat
Nautige Philips CEM2220BT abil autos erinevatest allikatest pärit muusikat. Olge sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ühenduses oma mobiiltelefonis oleva muusikaga ja võtke vastu olulisi kõnesid. Süsteemil on turvalisuse tagamiseks vargusevastane eemaldatav esipaneel.
Bluetooth
USB
CD
See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.
Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid bassisagedusi elektrooniliselt võimendama, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.
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