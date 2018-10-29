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Tootmine lõpetatud

CarStudioAuto audiosüsteem

CEM2220BT/12

Kogege autos elavat muusikat

Nautige Philips CEM2220BT abil autos erinevatest allikatest pärit muusikat. Olge sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ühenduses oma mobiiltelefonis oleva muusikaga ja võtke vastu olulisi kõnesid. Süsteemil on turvalisuse tagamiseks vargusevastane eemaldatav esipaneel.

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Helist haaratud

Kogege autos elavat muusikat

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Eemaldatav esipaneel varguskindluse tagamiseks

Eemaldatav esipaneel varguskindluse tagamiseks

Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida

Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida

See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.

Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi

Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid bassisagedusi elektrooniliselt võimendama, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.