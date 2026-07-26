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Espresso Veekonteiner
Tugi
CP0228/01
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
See veepaak on taastäitmiseks ja puhastamiseks lihtsasti eemaldatav. Ühildub seadmetega Picobaristo, Incanto; Philips 3100, Philips 4000, EP seeriate ja SM seeriatega, Philips5000 seeriatega.
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