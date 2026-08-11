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Komplektne piimanõu

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Komplektne piimanõu

CP0355/01

Komplektne piimanõu

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

See komplektne piimanõu, sealhulgas piimatoru, teeb teie piima suurepäraselt vahuseks. Piimanõu saab ka mugavalt külmikusse hoiule panna. Ühildub seadmetega Incanto ja Picobaristo (SM seeriad)

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  • 11 August 2026

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