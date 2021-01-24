Ruumiline heli soovi korral - eemaldatavad juhtmevabad ruumilise heli kõlarid

Laske suurepärasel ruumilisel helil oma meeled kaasa haarata just siis, kui teile sobib. Lihtsalt eemaldage juhtmeta ruumilise heli kõlarid peaseadme küljest ja paigutage ruumi tagaossa, et ruumilise heli elamus oleks mänge mängides ja filme vaadates täielik. Tegevuse lõppedes ühendage kõlarid muusika kuulamiseks ja telesaadete vaatamiseks tagasi. Tänu litsentsitud juhtmeta helitehnoloogiale ja ainulaadsel sagedusel töötavatele ruumilise heli kõlaritele puuduvad võrguhäired. Tulemuseks on täiesti juhtmeta ruumilise heli süsteem, mis ei vähenda muusika ja filmide helikvaliteeti.