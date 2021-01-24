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Tootmine lõpetatud

CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

CSS5235Y/12

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

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Ruumiline heli soovi korral - eemaldatavad juhtmevabad ruumilise heli kõlarid

Ruumiline heli soovi korral - eemaldatavad juhtmevabad ruumilise heli kõlarid

Laske suurepärasel ruumilisel helil oma meeled kaasa haarata just siis, kui teile sobib. Lihtsalt eemaldage juhtmeta ruumilise heli kõlarid peaseadme küljest ja paigutage ruumi tagaossa, et ruumilise heli elamus oleks mänge mängides ja filme vaadates täielik. Tegevuse lõppedes ühendage kõlarid muusika kuulamiseks ja telesaadete vaatamiseks tagasi. Tänu litsentsitud juhtmeta helitehnoloogiale ja ainulaadsel sagedusel töötavatele ruumilise heli kõlaritele puuduvad võrguhäired. Tulemuseks on täiesti juhtmeta ruumilise heli süsteem, mis ei vähenda muusika ja filmide helikvaliteeti.

Tipptasemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid Crystal Clear Soundi jaoks

Tipptasemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid Crystal Clear Soundi jaoks

Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Kasutamise kuupäev 2019-01-24

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Kasutamise kuupäev 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Positiivsed omadused

Sok különböző bemenete van

Negatiivsed omadused

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Kasutamise kuupäev 2018-04-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Kasutamise kuupäev 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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