30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
CSS5235Y/12
Laske suurepärasel ruumilisel helil oma meeled kaasa haarata just siis, kui teile sobib. Lihtsalt eemaldage juhtmeta ruumilise heli kõlarid peaseadme küljest ja paigutage ruumi tagaossa, et ruumilise heli elamus oleks mänge mängides ja filme vaadates täielik. Tegevuse lõppedes ühendage kõlarid muusika kuulamiseks ja telesaadete vaatamiseks tagasi. Tänu litsentsitud juhtmeta helitehnoloogiale ja ainulaadsel sagedusel töötavatele ruumilise heli kõlaritele puuduvad võrguhäired. Tulemuseks on täiesti juhtmeta ruumilise heli süsteem, mis ei vähenda muusika ja filmide helikvaliteeti.
Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Kasutamise kuupäev 2019-01-24
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Kasutamise kuupäev 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Positiivsed omadused
Sok különböző bemenete van
Negatiivsed omadused
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Kasutamise kuupäev 2018-04-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Kasutamise kuupäev 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CSS5235Y Wireless surround cinema speakers