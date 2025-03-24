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  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta

Kompaktne keraamiline soojapuhur2000 seeria

CX2120/01

4.9
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiireim viis tuba kütta
Tundke rõõmu kompaktse kujundusega seadme märkimisväärsest soojenduse kiirusest ja hiirvaiksest tööst. Võimaldab kahesekundilist kiirsoojendust reguleeritaval võimsusel kuni 1500 W, varustatud täiustatud ohutusfunktsioonidega ja hõlpsasti kaasaskantav.
Kuva kõik eelised

Säästke kuni 25% energiat võrreldes tavaliste soojapuhuritega (1)

Kiireim viis tuba kütta

  • Kiire kahesekundiline kuumenemine

  • Hiirvaikne töö 24 dB(A)

Kohene mugavus kiire 2s kütmise abil

Kohene mugavus kiire 2s kütmise abil

Tundke rõõmu kahe sekundi jooksul soojenevast toast reguleeritaval võimsusel kuni 1500 W. Täiuslik kuni 15 m2 ruumidele.

Sosinast vaiksem ülimadal müratase

Sosinast vaiksem ülimadal müratase

Tundke rõõmu mugavast soojusest kõigest 24 dB(A) mürataseme juures – vaiksem kui sosin – tänu vähese müraga alalisvoolumootorile (2). Täiuslik rahulikuks ööuneks, kontoris keskendumiseks või elutoas lõõgastumiseks.

Meelerahu huvides 5 ohutusfunktsiooni

Meelerahu huvides 5 ohutusfunktsiooni

Seeria 2000 on varustatud viie täiustatud ohutusfunktsiooniga: (1) ümberkukkumiskaitse, (2) 65° ülekuumenemiskaitse, (3) VDE-sertifikaadiga kaitsepistik, (4) tule levikut aeglustavad materjalid ning (5) automaatne väljalülitumine pärast 16-tunnist passiivsust. Annab soojust, mille peale saab kindel olla.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.9

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Positiivsed omadused

Швидко обігріває кімнату

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Positiivsed omadused

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Negatiivsed omadused

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See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Lahtiütlused

  1. (1) See seade võimaldab temperatuuri reguleerimise abil säästa kuni 25% kWh võrreldes sama seadme käsitsi juhtimisega. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu.

  2. (2) Helitase kiirusel 1, põhineb standardil IEC 60704-2-2