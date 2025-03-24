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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kiire kahesekundiline kuumenemine
Hiirvaikne töö 24 dB(A)
Tundke rõõmu kahe sekundi jooksul soojenevast toast reguleeritaval võimsusel kuni 1500 W. Täiuslik kuni 15 m2 ruumidele.
Tundke rõõmu mugavast soojusest kõigest 24 dB(A) mürataseme juures – vaiksem kui sosin – tänu vähese müraga alalisvoolumootorile (2). Täiuslik rahulikuks ööuneks, kontoris keskendumiseks või elutoas lõõgastumiseks.
Seeria 2000 on varustatud viie täiustatud ohutusfunktsiooniga: (1) ümberkukkumiskaitse, (2) 65° ülekuumenemiskaitse, (3) VDE-sertifikaadiga kaitsepistik, (4) tule levikut aeglustavad materjalid ning (5) automaatne väljalülitumine pärast 16-tunnist passiivsust. Annab soojust, mille peale saab kindel olla.
4.9
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Kampaania osa
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Positiivsed omadused
Швидко обігріває кімнату
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Kampaania osa
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Kampaania osa
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Positiivsed omadused
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Negatiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) See seade võimaldab temperatuuri reguleerimise abil säästa kuni 25% kWh võrreldes sama seadme käsitsi juhtimisega. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu.
(2) Helitase kiirusel 1, põhineb standardil IEC 60704-2-2