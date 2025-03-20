TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta
  • Kiireim viis tuba kütta

Kompaktne keraamiline soojapuhur3000 seeria

CX3120/01

4.6
| (25) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Kiireim viis tuba kütta
Tundke rõõmu kompaktse kujundusega seadme märkimisväärsest soojenduskiirusest ja hiirvaiksest tööst. Võimaldab kahesekundilist kiirsoojendust reguleeritaval võimsusel kuni 2000 W, varustatud energiasäästliku EcoAI tehnoloogiaga, ühildub rakendusega ja sisaldab täiustatud ohutusfunktsioone.
Kuva kõik eelised

Võrr. tavaliste soojapuh. (1) saate säästa energialt kuni 50%

Kiireim viis tuba kütta

  • Kiire kahesekundiline kuumenemine

  • Hiirvaikne töö 24 dB(A)

  • Energia säästmise eesmärgil tehisintellekti toega

  • Ühendatav rakendusega Air+

Kohene mugavus kiire 2s kütmise abil

Kohene mugavus kiire 2s kütmise abil

Saage vaid kahe sekundi jooksul osa võimsast ja kohesest kütmisest tänu reguleeritavale võimsusele kuni 2000 W ulatuses. Sobib täiuslikult kuni 20m2 suuruste ruumide jaoks.

Sosinast vaiksem ülimadal müratase

Sosinast vaiksem ülimadal müratase

Tundke rõõmu mugavast soojusest kõigest 24 dB(A) mürataseme juures – vaiksem kui sosin – tänu vähese müraga alalisvoolumootorile (2). Täiuslik rahulikuks ööuneks, kontoris keskendumiseks või elutoas lõõgastumiseks.

EcoAI kuni 50% energias. vs puh. (1)

EcoAI kuni 50% energias. vs puh. (1)

Maailma esimene elektrikütteseadmete tootesari, mis säästab ruumi kütmise ajal energiat tehisintellekti abil. Meie EcoAI tehnoloogia optimeerib energiatarvet, reguleerides teie ruumi temperatuuri, analüüsides kasutusharjumusi ja jälgides välistemperatuuri. Lihtsalt aktiveerige rakenduses Air+ režiim Auto+, et tutvuda lisafunktsioonidega ja tunda rõõmu endale meelepärasest mugavusest kuni 50% väiksema energiakulu juures(1).

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

25

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

4

20/03/2025

Україна

Україна

Потужний та якісний обігрів приміщення

Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.

Positiivsed omadused

Якісний нагрів та енергоефективність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Класний та потужний обігрівач!

Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.

Positiivsed omadused

Потужний, мобільний, функціональний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

18/03/2025

Україна

Україна

Класний компактний нагрівач

Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!

Positiivsed omadused

ефективність, якість, дизайн

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) See seade võimaldab tehisintellektipõhise Auto Plusi režiimiga säästa kuni 50% kWh võrreldes sama seadme käsitsi juhtimisega ning kuni 25% kWh võrreldes ainult temperatuuri reguleerimise kasutamisega. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu

  2. (2) Helitase kiirusel 1, põhineb standardil IEC 60704-2-2

  3. (3) Rakenduses kuvatav temperatuur võib erineda ruumitemperatuurist, kuna see väljendab kütteseadme ümbruse temperatuuri