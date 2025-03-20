30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kiire kahesekundiline kuumenemine
Hiirvaikne töö 24 dB(A)
Energia säästmise eesmärgil tehisintellekti toega
Ühendatav rakendusega Air+
Saage vaid kahe sekundi jooksul osa võimsast ja kohesest kütmisest tänu reguleeritavale võimsusele kuni 2000 W ulatuses. Sobib täiuslikult kuni 20m2 suuruste ruumide jaoks.
Tundke rõõmu mugavast soojusest kõigest 24 dB(A) mürataseme juures – vaiksem kui sosin – tänu vähese müraga alalisvoolumootorile (2). Täiuslik rahulikuks ööuneks, kontoris keskendumiseks või elutoas lõõgastumiseks.
Maailma esimene elektrikütteseadmete tootesari, mis säästab ruumi kütmise ajal energiat tehisintellekti abil. Meie EcoAI tehnoloogia optimeerib energiatarvet, reguleerides teie ruumi temperatuuri, analüüsides kasutusharjumusi ja jälgides välistemperatuuri. Lihtsalt aktiveerige rakenduses Air+ režiim Auto+, et tutvuda lisafunktsioonidega ja tunda rõõmu endale meelepärasest mugavusest kuni 50% väiksema energiakulu juures(1).
4.6
5-st
25
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Uliana_1009
20/03/2025
Україна
Kampaania osa
Потужний та якісний обігрів приміщення
Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.
Positiivsed omadused
Якісний нагрів та енергоефективність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Alyonchyk
20/03/2025
Україна
Kampaania osa
Класний та потужний обігрівач!
Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.
Positiivsed omadused
Потужний, мобільний, функціональний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Katya_K
18/03/2025
Україна
Kampaania osa
Класний компактний нагрівач
Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!
Positiivsed omadused
ефективність, якість, дизайн
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
(1) See seade võimaldab tehisintellektipõhise Auto Plusi režiimiga säästa kuni 50% kWh võrreldes sama seadme käsitsi juhtimisega ning kuni 25% kWh võrreldes ainult temperatuuri reguleerimise kasutamisega. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu
(2) Helitase kiirusel 1, põhineb standardil IEC 60704-2-2
(3) Rakenduses kuvatav temperatuur võib erineda ruumitemperatuurist, kuna see väljendab kütteseadme ümbruse temperatuuri