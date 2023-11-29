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  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
  • Võimas küte, optimaalne energiatõhusus

5000 seeriaNutikas keraamiline torn soojapuhur

CX5120/11

5
| (36) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas küte, optimaalne energiatõhusus
Naudi võimsat kütmist ja lihtsat temperatuuri reguleerimist. Sellel on kiire 2-sekundiline kütmine reguleeritava võimsusega kuni 2000 W, energiasäästu tagamiseks mõeldud Eco AI tehnoloogia, rakenduse ühenduvus ja täiustatud ohutusfunktsioonid.
Kuva kõik eelised

Võrreldes tavaliste soojapuhuriga (1) säästad energialt kuni 50%

Võimas küte, optimaalne energiatõhusus

  • Kiire kahesekundiline kuumenemine

  • Temperatuurinäit

  • Energiasäästlik tehisintellekt

  • Ühendatav Air+ rakendusega

Kohene mugavus kiire 2-sekundilise kuumenemisega

Kohene mugavus kiire 2-sekundilise kuumenemisega

Koge võimsat ja kohest soojust vaid 2 sekundiga koos elektrilise, kuni 2000W reguleeritava võimsusega. See soojapuhur sobib ideaalselt kuni 20m2 suurustele ruumidele.

Temperatuurinäidik hõlpsaks reguleerimiseks

Temperatuurinäidik hõlpsaks reguleerimiseks

Seadme temperatuurinäit tagab hõlpsa ja kiire reguleerimise, mis võimaldab kütmise seadistust lihtsalt jälgida ja meelepärasele tasemele reguleerida. Uuendatud temperatuurinäit tagab parema täpsuse (2). Lisamugavuse ja mõnusa õhkkonna tagamiseks saad ekraanivalguse välja lülitada.

Eco AI säästab kuni 50% energiat võrreldes tavaliste soojapuhuritega (1).

Eco AI säästab kuni 50% energiat võrreldes tavaliste soojapuhuritega (1).

Maailma esimene elektriline soojapuhur, mis kasutab ruumi kütmisel energia säästmiseks tehisintellekti. Selle Philipsi keraamilise soojapuhuri Eco AI tehnoloogia kohandub toatemperatuuriga, analüüsib kasutusharjumusi ja jälgib ümbrust, et optimeerida energiatarbimist. Lihtsalt aktiveeri Air+ rakenduses Auto+ režiim, et avastada rohkem funktsioone ja nautida isikupärastatud mugavust kuni 50% energiasäästuga (1).

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Arvustused

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5.0

5-st

36

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Positiivsed omadused

Швидка робота

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Positiivsed omadused

Зручність, енергоефективність, дизайн

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Positiivsed omadused

Компактний, потужний.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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Lahtiütlused

  1. 1) Võrreldes samasuguse käsitsi juhitava seadmega võimaldab kõnealune tehisintellekti toega Auto Plusi režiimiga seade säästa kuni 50% kWh ja ainult temperatuuri reguleerimise abil 25%. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu.

  2. (2) Seadet on uuendatud täpsemalt ruumi temperatuuri esitama. Siiski võib seadmes esitatud temperatuur ruumi temperatuurist veidi erineda, sest see näitab temperatuuri kütteseadme läheduses.

  3. (3) Helitase 1. kiirusel vastavalt standardile IEC 60704-2-2