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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kiire kahesekundiline kuumenemine
Temperatuurinäit
Energiasäästlik tehisintellekt
Ühendatav Air+ rakendusega
Koge võimsat ja kohest soojust vaid 2 sekundiga koos elektrilise, kuni 2000W reguleeritava võimsusega. See soojapuhur sobib ideaalselt kuni 20m2 suurustele ruumidele.
Seadme temperatuurinäit tagab hõlpsa ja kiire reguleerimise, mis võimaldab kütmise seadistust lihtsalt jälgida ja meelepärasele tasemele reguleerida. Uuendatud temperatuurinäit tagab parema täpsuse (2). Lisamugavuse ja mõnusa õhkkonna tagamiseks saad ekraanivalguse välja lülitada.
Maailma esimene elektriline soojapuhur, mis kasutab ruumi kütmisel energia säästmiseks tehisintellekti. Selle Philipsi keraamilise soojapuhuri Eco AI tehnoloogia kohandub toatemperatuuriga, analüüsib kasutusharjumusi ja jälgib ümbrust, et optimeerida energiatarbimist. Lihtsalt aktiveeri Air+ rakenduses Auto+ režiim, et avastada rohkem funktsioone ja nautida isikupärastatud mugavust kuni 50% energiasäästuga (1).
Auhinnad
5.0
5-st
36
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Kampaania osa
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Positiivsed omadused
Швидка робота
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Kampaania osa
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Positiivsed omadused
Зручність, енергоефективність, дизайн
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Kampaania osa
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Positiivsed omadused
Компактний, потужний.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
1) Võrreldes samasuguse käsitsi juhitava seadmega võimaldab kõnealune tehisintellekti toega Auto Plusi režiimiga seade säästa kuni 50% kWh ja ainult temperatuuri reguleerimise abil 25%. Energiasääst võib erineda ilma, geograafilise asukoha, ruumi paigutuse ja kasutusmustrite tõttu.
(2) Seadet on uuendatud täpsemalt ruumi temperatuuri esitama. Siiski võib seadmes esitatud temperatuur ruumi temperatuurist veidi erineda, sest see näitab temperatuuri kütteseadme läheduses.
(3) Helitase 1. kiirusel vastavalt standardile IEC 60704-2-2