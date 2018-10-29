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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

DCM186/12

Helist haaratud

Ühendades oma iPodi/iPhone'i selle Philipsi mikrosüsteemiga, saate nautida võimsat ja rikkalikku heli. Dünaamiline bassivõimendi tagab meeldiva heli ning seadme stiilne, kompaktne disain täiustab iga toa kujundust ja ergastab meeli.

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Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

  • iPodi/iPhone'i dokk

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.