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Tootmine lõpetatud
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
iPodi/iPhone'i/iPadi saab ühtaegu nii kuulata kui ka laadida. USB Directi või MP3 Linki kaudu saab selle DCM2020/12 mikrohelisüsteemiga ühendada ka teisi kaasaskantavaid muusikaseadmeid. Bass Reflexi kõlarid edastavad teie lemmikmuusikat sügava ja võimsa heliga.
30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM2020 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM2020 Mikrowieża