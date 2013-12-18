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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM2020/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

iPodi/iPhone'i/iPadi saab ühtaegu nii kuulata kui ka laadida. USB Directi või MP3 Linki kaudu saab selle DCM2020/12 mikrohelisüsteemiga ühendada ka teisi kaasaskantavaid muusikaseadmeid. Bass Reflexi kõlarid edastavad teie lemmikmuusikat sügava ja võimsa heliga.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • 30-pin pistmikuga

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM2020 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM2020 Mikrowieża

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