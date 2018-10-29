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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM2055/12

Heli, mis sobib teie koju

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil on iPodi/iPhone'i dokk ja USB Directi ühendus kaasaskantavate muusikaseadmete jaoks. See süsteem näeb nii laual kui ka seinale kinnitatult lihtsalt sensatsiooniline välja.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • iPodi/iPhone'i dokk

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.