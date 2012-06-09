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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM2060/12

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikromuusikasüsteemil DCM2060/12 on iPodi/iPhone'i/iPadi dokk ja USB Directi ühendus kaasaskantavate muusikaseadmete jaoks. See süsteem näeb nii laual kui ka seinale kinnitatult lihtsalt sensatsiooniline välja.

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Helist haaratud

Helisüsteem, mis sobib teie koju

  • iPodi/iPhone'i/iPadi dokk

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/06/2012

Polska

Polska

Super sprzęt POLECAM !!!

BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM2060 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM2060 Mikrowieża

10/02/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení

Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.

Positiivsed omadused

Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík

Negatiivsed omadused

Už je zastaralý

See arvustus tehti tootele DCM2060 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2020-02-10

See arvustus tehti tootele DCM2060 Hudební mikrosystém

Kasutamise kuupäev 2020-02-10

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