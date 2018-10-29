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DCM2068/12
Helisüsteem, mis sobib teie koju
Jätkake koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikrohelisüsteemil DCM2068/12 on iPodi/iPhone'i/iPadi dokk ja USB Directi ühendus kaasaskantavate muusikaseadmete jaoks. See süsteem näeb nii laual kui ka seinale kinnitatult lihtsalt sensatsiooniline välja.
iPhone 5
Lightning-ühendusega
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
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