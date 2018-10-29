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Tootmine lõpetatud
DCM3060/12
Helisüsteem, mis sobib teie koju
Dokkige iPod/iPhone/iPad või ühendage muud seadmed USB Directi kaudu ning nautige sügavat ja võimast bassiheli, mida pakub wOOx-tehnoloogia. See nutika disaini ja seinale kinnitamise võimalustega Philipsi mikromuusikasüsteem DCM3060/12 toob teieni suurepärase heli tõeliselt stiilsel viisil.
iPodi/iPhone'i/iPadi dokk
40 W
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
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