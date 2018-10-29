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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM3155/12

Heli, mis sobib teie koju

Sellel iPhone 5'e Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikrohelisüsteemil kasutatakse jõulist bassi edastavat wOOx-tehnoloogiat. Kaldasetusega kuju pakub laia stereohelielamust ja ühes tükis kujustus sobib igasse kodusse.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 50 W max, bassiradiaator

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks

wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.