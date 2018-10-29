30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
DCM3155/12
Heli, mis sobib teie koju
Sellel iPhone 5'e Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikrohelisüsteemil kasutatakse jõulist bassi edastavat wOOx-tehnoloogiat. Kaldasetusega kuju pakub laia stereohelielamust ja ühes tükis kujustus sobib igasse kodusse.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W max, bassiradiaator
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Arvustused