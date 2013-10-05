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Helitorn
Võtke viimast oma CD-dest või iPodist/iPhone'ist/iPadist laiahaardelise, kaasahaarava ja kristallselge heliga – seda kõike LivingSoundi ja PureDigitali abiga. See 3.1-skeemiga Philipsi dokkimissüsteem DCM5090/10 hõlmab sisseehitatud basskõlarit, 200 W väljundvõimsust ja lihtsalt kasutatavat dokki.
iPodi/iPhone'i/iPadi dokk
Philipsi taotlemisel oleva patendiga LivingSound suurendab ideaalset kuulamiskohta, et saaksite nautida tõeliselt kaasahaaravat heli suuremal alal. Mitmeid helitöötlusprotsesse ühendav LivingSound taastab helilava külluslikkuse ja ruumilised üksikasjad, mis kompaktses helisüsteemis sageli kaovad. Selle tulemusena saavutatakse suurem ideaalne kuulamisala, mis katab ühtlaselt suurt osa teie toast. Nüüd pole muusika nautimine enam piiratud tavapäraselt kitsasse alasse. Nautige optimaalset stereoheli avaramas ruumis.
Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.
Võite ka iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.
3.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
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See arvustus tehti tootele DCM5090 dokovací hudební systém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
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David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
See arvustus tehti tootele DCM5090 dokovací hudební systém
See arvustus tehti tootele DCM5090 dokovací hudební systém