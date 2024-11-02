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1000 seeriaAurutriikraud

DST1020/30

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiire ja mugav
Seeria 1000 triikrauaga triigiti lihtsalt ja kiiresti külgevõtmatu talla ja muutuva auruseade abil, et eemaldada kortsud tõhusalt kõigilt kangastelt. Suur veepaak võimaldab triikida kauem ilma paaki uuesti täitmata.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Veepaaki tuleb harvem täita*

Kiire ja mugav

  • Külgevõtmatu tald

  • Muudetavad auruseaded

  • Kuni 90 g võimas auruvoog

  • Hävitab 99,99% bakteritest**

  • Katlakivi eemaldamine

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.

Lihtne temperatuurijuhtimine

Lihtne temperatuurijuhtimine

Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zehlicka

Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.

Positiivsed omadused

Jednoduchost, přehlednost ovládání.

Negatiivsed omadused

Zatím žádný.

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See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!

Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!

Positiivsed omadused

Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design

Negatiivsed omadused

nic mě nenapadá

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See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. võrreldes Philips Featherlight Plusiga

  2. Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.