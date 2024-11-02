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Külgevõtmatu tald
Muudetavad auruseaded
Kuni 90 g võimas auruvoog
Hävitab 99,99% bakteritest**
Katlakivi eemaldamine
Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.
Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.
Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Positiivsed omadused
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Negatiivsed omadused
Zatím žádný.
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See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Positiivsed omadused
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Negatiivsed omadused
nic mě nenapadá
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See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
võrreldes Philips Featherlight Plusiga
Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.