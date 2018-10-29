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1000 seeriaAurutriikraud

DST1030/20

Kiire ja mugav
Seeria 1000 triikrauaga triigite lihtsalt ja kiiresti külgevõtmatu talla ja muutuva auruseade abil, et eemaldada kortsud tõhusalt kõigilt kangastelt. Suur veepaak võimaldab triikida kauem ilma paaki uuesti täitmata.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Veepaaki tuleb harvem täita*

Kiire ja mugav

  • Külgevõtmatu tald

  • Muudetavad auruseaded

  • Kuni 90 g võimas auruvoog

  • Hävitab 99,99% bakteritest**

  • Katlakivi eemaldamine

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.

Lihtne temperatuurijuhtimine

Lihtne temperatuurijuhtimine

Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. võrreldes Philips Featherlight Plusiga

  2. Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.