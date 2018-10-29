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DST1030/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Külgevõtmatu tald
Muudetavad auruseaded
Kuni 90 g võimas auruvoog
Hävitab 99,99% bakteritest**
Katlakivi eemaldamine
Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.
Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.
Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga
Arvustused
võrreldes Philips Featherlight Plusiga
Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.