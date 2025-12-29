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  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
  • Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus

2000 seeriaAurutriikraud

DST2020/90

5
| (1) Arvustus
Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus
Triikige kerge triikrauaga DST2000 Series vaevatult. Selle võimas kuni 25 g/min auruvoog ja auruvõimendus tulevad kergesti toime keerukate kortsudega ning keraamiline tald tagab sujuva libisemise kõikidel triigitavatel kangastel.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne ja tõhus triikimine

Esmaklassilise triikrauamargi laitmatu jõudlus

  • Kortsukõrvaldus kuni 25 g/min auruvooga

  • 4 auruseadet eri kangaste kortsudeks

  • Keraamiline tald sujuvlibisemiseks

  • Kerge kaalu tõttu kerge triikida

  • 250 ml veepaak pikemaks triikimisajaks

Kortsukõrvaldus kuni 25 g/min auruvooga

Kortsukõrvaldus kuni 25 g/min auruvooga

Kuni 25 g/min võimas auruvoog lihtsustab triikimist, eemaldades kortsud tõhusalt. Kõige raskemate kortsude kõrvaldamiseks aktiveerige auruvõimendus.

4 auruseadet kõigi triigitavate kangaste kortsude kõrvaldamiseks

4 auruseadet kõigi triigitavate kangaste kortsude kõrvaldamiseks

Triikraua mitu eri auruseadistust aitavad teil erinevate kangaste kortse hõlpsasti silendada: seadke õrna kanga (nt siidi) jaoks nõrk auruvoog ja paksemate kangaste tarbeks tugevam auruvoog.

Keraamiline tald sujuvlibisemiseks

Keraamiline tald sujuvlibisemiseks

Tundke tänu vastupidavale kriimustuskindlale keraamilisele plaadile igal triigitaval kangal rõõmu sujuvast libisemisest. See libiseb hästi igal rõival, ei hakka riiete külge ja seda on lihtne puhtana hoida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

See arvustus tehti tootele Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

See arvustus tehti tootele Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Lahtiütlused

  1. Välises instituudis on 10-sekundilise aurutamisajaga puuvillal katsetatud bakteritüüpe E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231.