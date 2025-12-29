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DST2020/90
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kortsukõrvaldus kuni 25 g/min auruvooga
4 auruseadet eri kangaste kortsudeks
Keraamiline tald sujuvlibisemiseks
Kerge kaalu tõttu kerge triikida
250 ml veepaak pikemaks triikimisajaks
Kuni 25 g/min võimas auruvoog lihtsustab triikimist, eemaldades kortsud tõhusalt. Kõige raskemate kortsude kõrvaldamiseks aktiveerige auruvõimendus.
Triikraua mitu eri auruseadistust aitavad teil erinevate kangaste kortse hõlpsasti silendada: seadke õrna kanga (nt siidi) jaoks nõrk auruvoog ja paksemate kangaste tarbeks tugevam auruvoog.
Tundke tänu vastupidavale kriimustuskindlale keraamilisele plaadile igal triigitaval kangal rõõmu sujuvast libisemisest. See libiseb hästi igal rõival, ei hakka riiete külge ja seda on lihtne puhtana hoida.
5.0
5-st
1
Arvustus
beno56
29/12/2025
Slovensko
Kinnitatud ostja
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
See arvustus tehti tootele Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
See arvustus tehti tootele Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Välises instituudis on 10-sekundilise aurutamisajaga puuvillal katsetatud bakteritüüpe E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231.