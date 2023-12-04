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  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

3000 seeriaAurutriikraud

DST3030/70

3.6
| (5) Auhinnad
Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
Meie 3000 seeria aurutriikraud muudab triikimise lihtsaks tänu võimsale aurujoale, mis kõrvaldab tugevad kortsud. Keraamiline tald tagab sujuva libisemise ning 300 ml veemahuti on piisavalt suur väiksemate koguste triikimiseks, ilma et seda oleks vaja uuesti täita.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Aurujuga kuni 180 g

Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

  • 180 g võimas aurujuga

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • 180 g võimas auruvoog

  • Keraamiline

Kuni 180 g võimas auruvoog lisavõimsuse jaoks

Kuni 180 g võimas auruvoog lisavõimsuse jaoks

Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja võimas jõudlus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

5

Auhinnad

2

04/12/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.