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DST3030/70
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
180 g võimas aurujuga
40 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
Keraamiline
Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Kiire kuumenemine ja võimas jõudlus.
3.6
5-st
5
Auhinnad
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička