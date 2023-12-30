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DST3031/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
180 g võimas aurujuga
40 g/min pidev auruvoog
180 g võimas auruvoog
Keraamiline
Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Kiire kuumenemine ja võimas jõudlus.
1.5
5-st
2
Auhinnad
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Positiivsed omadused
Je výhodou to, že je funkční??
Negatiivsed omadused
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
See arvustus tehti tootele 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
See arvustus tehti tootele 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Negatiivsed omadused
Loše stopalo pegle
See arvustus tehti tootele Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
See arvustus tehti tootele Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo