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Kõik seeriad

  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
  • Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

3000 seeriaAurutriikraud

DST3031/20

1.5
| (2) Auhinnad
Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks
Meie 3000 seeria aurutriikraud muudab triikimise lihtsaks tänu võimsale aurujoale, mis kõrvaldab tugevad kortsud. Keraamiline tald tagab sujuva libisemise, samas kui 300 ml veemahuti on piisavalt suur väiksemate koguste triikimiseks ilma, et seda oleks vaja uuesti täita.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Aurujuga kuni 180 g

Võimas aurujuga kõikide kortsude kõrvaldamiseks

  • 180 g võimas aurujuga

  • 40 g/min pidev auruvoog

  • 180 g võimas auruvoog

  • Keraamiline

Kuni 180 g võimas auruvoog lisavõimsuse jaoks

Võimas auruvoog tagab lisavõimsuse, mis aitab sügavamale kangasse tungida ja hõlpsalt kangekaelseid kortse töödelda.

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Pidev aur kuni 40 g/min pideva jõudluse tagamiseks

Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kiire kuumenemine ja võimas jõudlus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.5

5-st

2

Auhinnad

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Positiivsed omadused

Je výhodou to, že je funkční??

Negatiivsed omadused

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

See arvustus tehti tootele 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

See arvustus tehti tootele 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Negatiivsed omadused

Loše stopalo pegle

See arvustus tehti tootele Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

See arvustus tehti tootele Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.